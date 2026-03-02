СМИ сообщили о серии взрывов в столице Катара

Серия взрывов произошла в катарской столице Дохе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

«В Дохе прогремело несколько взрывов», — говорится в сообщении.

По данным Al Arabiya, силы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили несколько ракет и беспилотников в небе над Манамой. Кроме того, очевидцы зафиксировали клубы дыма в районе Эль-Джуфейр, где находится американская военная база.

В свою очередь Fars пишет, что Иран запустил новую волну ракетных атак по позициям врага.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

