Армия

Российские войска приблизились на расстояние 15 км к Краматорску в ДНР

РИА Новости: позиции ВС РФ расположены в 15 км от Краматорска
Евгений Биятов/РИА Новости

Расстояние между позициями Вооруженных сил РФ и Краматорском, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР), на некоторых участках фронта не превышает 15 км. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км», — рассказал источник агентства.

По его словам, военные ВС РФ с помощью реактивной и ствольной артиллерии наносят удары по остающимся в городе формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля газета «Известия» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина написала, что на окраинах Святогорска на севере республики развернулись боевые действия. Как отметил Пушилин, взятие под контроль этого населенного пункта должно позволить запустить канал Северский Донец — Донбасс в полную силу и обеспечить регион водой. Глава ДНР обратил внимание, что важным направлением остается и населенный пункт Рай-Александровка, также имеющий значение для водообеспечения республики.

Ранее российские подразделения взяли под контроль Карповку в ДНР.

 
