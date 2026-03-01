Стало известно о гибели главы разведки Ирана

Глава разведки Ирана Голям Реза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Nour News.

«В результате вчерашних атак врага глава организации разведки сил правопорядка погиб смертью мученика», — говорится в публикации.

До этого Корпус стражей Исламской революции подтвердил гибель командующего, генерал-полковника Мохаммаад Пакпура. Также иранские СМИ сообщали о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и советника Верховного главнокомандующего и секретаря совета обороны Ирана Шахида Али Шамхани.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося удары по многим городам исламской республики, в том числе по Тегерану. Американский лидер в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

