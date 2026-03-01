Стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА Ирана на Дубай

В Дубае два человека пострадали в результате падения обломков дронов Ирана. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Компетентные службы сообщили о падении обломков БПЛА после их перехвата средствами противовоздушной обороны на территории двух жилых домов в Дубае, в результате чего пострадали два человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Кроме того, власти Дубая пояснили, что звуки взрывов в городе являются результатом работы ПВО.

В связи с атаками Ирана власти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщал 1 марта Telegram-канал Mash, обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, где отдыхают туристы из России. Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках. Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

Ранее ликвидацию дрона возле башни Бурдж-Халифа сняли на видео.