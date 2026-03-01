Размер шрифта
Стало известно о взрывах в Абу-Даби

SHOT: взрывы гремят в столице ОАЭ Абу-Даби
Raghed Waked/Reuters

В эмиратском Абу-Даби гремят взрывы. Информации о пострадавших и последствиях на данный момент нет, пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По его данным, громкие звуки слышали неподалеку от главной мечети города — мечети шейха Зайда. В небе видны следы от работы ПВО.

«Очевидцы также сообщают о громких пролетах в небе. На телефоны местных жителей и туристов пришли оповещения о необходимости спуститься в убежище», — сказано в посте.

Как сообщал 1 марта Telegram-канал Mash, обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, где отдыхают туристы из России. Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках. Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

Позже стало известно, что два человека пострадали в результате падения обломков дронов.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.

 
