Иран намерен использовать все военные возможности для защиты

Аракчи: Иран будет использовать все военные возможности для защиты страны

Иран будет использовать все военные возможности для защиты страны от агрессии Израиля и США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, чьи слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства на своем сайте.

«Исламская Республика Иран на основе неотъемлемого права на самооборону будет использовать все свои оборонные и военные возможности для защиты целостности страны», — подчеркнул дипломат.

Утром 28 февраля Минобороны Израиля заявило о нанесении ударов по Ирану. По данным израильских СМИ, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерной программы.

Ранее СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море.