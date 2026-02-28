Президент Израиля поблагодарил Трампа за удары по Ирану: «Вместе мы победим»

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за удары по территории Ирана, поддержав совместную операцию против Тегерана. Его заявление цитирует Sky News.

«Я всецело поддерживаю вас [Трампа], премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ваши команды в этом решении начать смелую, совместную операцию против ведущего в мире государства-спонсора терроризма, <…> стремящегося стать ядерной державой. Я искренне надеюсь, что эта операция принесет исторические перемены и лучшее будущее для всего Ближнего Востока и всего мира», — заявил Герцог.

Он также предупредил всех, кто стремится «причинить вред» Израилю, что его народ – сильная нация». Глава государства поблагодарил военнослужащих ЦАХАЛ и США подчеркнув, что партнерство двух стран – «истинное благословение, вселяющее надежду, процветание и безопасность».

«Вместе мы победим», — считает Герцог.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также участвуют участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране рассказали о «сокрушительных мерах» в ответ на атаку США и Израиля.