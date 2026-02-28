В Иране рассказали о «сокрушительных мерах» в ответ на атаку США и Израиля

Совбез Ирана: Тегеран принимает сокрушительные меры после атаки Израиля и США

Иран принимает «сокрушительные ответные меры» после атаки Израиля и США. Об этом сообщил Высший совет национальной безопасности страны, заявление приводит агентство Fars.

«Вооруженные силы Ирана начали сокрушительный ответ на их злодеяния», - говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее вице-президент Ирана раскрыл судьбу президента страны после ударов Израиля и США.