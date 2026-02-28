Размер шрифта
СМИ сообщили о ликвидации командиров КСИР после ударов Израиля по Ирану

Reuters: при ударах по Ирану ликвидировали командиров КСИР и чиновников
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В результате ударов по Ирану якобы ликвидированы несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ряд чиновников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранский источник.

В то же время израильский чиновник в эфире 12-го телеканала заявил, что при попытке удара по иранскому руководству был достигнут «крупный успех».

По данным иранского агентства Fars, около семи ракетных попаданий было зафиксировано в районах Тегерана, где находятся резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец. Как сообщило Reuters, целями ударов были также несколько министерств на юге Тегерана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее иранский чиновник заявил, что Тегеран может достать до американских военных баз.

 
