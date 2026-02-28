Иран обстрелял американские базы на Ближнем Востоке

Fars: Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке

Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Отмечается, что атакованы Аль-Удейд в Катаре, база пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, авиабаза аль-Салем в Кувейте.

Агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций также сообщило об ударе по Центру обслуживания Пятого флота США на Бахрейне.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.