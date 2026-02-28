СМИ сообщили об ударе по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии

Несколько взрывов прогремели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на AFP.

По данным СМИ, иранские баллистические ракеты нанесли удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые демонстрируют увеличение числа военных самолетов, включая самолеты-заправщики, на авиабазе, которую используют силы США.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

