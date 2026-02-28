Израиль начал военную операцию на западе Ирана

Военно-воздушные силы Израиля проводят операцию по ликвидации целей на западе Ирана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Израильские ВВС в настоящее время проводят широкий удар по ряду военных целей, принадлежащих иранскому режиму в западном Иране», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.