Стали известны подробности участия США в ударах по Ирану

Reuters: США наносят удары по объектам в Иране с моря и воздуха

США наносят удары по объектам в Иране с моря и воздуха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным Al Jazeera, целью операции является «демонтаж иранского аппарата безопасности».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране произошло три взрыва в результате ракетных ударов, в частности на университетской улице и районе Джомхури.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.