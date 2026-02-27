Размер шрифта
Жителей Свердловской области предупредили о ракетной опасности

Паслер: режим ракетной опасности объявлен в Свердловской области
Таисия Лисковец/РИА Новости

Режим ракетной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в мессенджере Max.

По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Паслер призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу, а тех, кто уже на улице, — зайти в здание или спуститься в подземное укрытие.

«В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Губернатор предупредил, что нельзя подбирать обломки сбитых воздушных целей, а также вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

27 февраля две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Чувашию, одна из них была сбита силами ПВО России, вторая сменила курс. По данным оперативного дежурного МВД, ракета направилась в сторону соседней республики.

До этого ракетную опасность объявили в Пензенской области, Татарстане и Пермском крае.

Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
