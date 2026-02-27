Гладков показал фото последствий ракетного удара по Белгороду

Гладков: проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по административному центру. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб, — написал он.

В пятницу, 27 февраля губернатор сообщил, что Белгород и область подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинской армии, в результате которого объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

До этого о ракетном ударе по Белгороду сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, жители слышали не менее 10 взрывов. Канал предполагает, что украинские войска нанесли ракетный удар ракетами HIMARS. По последним данным, в Белгороде отсутствует электроснабжение почти у 10 тыс. абонентов.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона.