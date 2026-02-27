В Пензенской области объявили ракетную опасность

На территории Пензенской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — написал он.

Глава региона объяснил, что жителям необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом. Находясь на улице, следует найти укрытие и оставаться в нем до сигнала «Отбой ракетной опасности».

До этого режим ракетной опасности ввели в Пермском крае.

Утром в пятницу, 27 февраля министерство обороны России заявило, что более 90 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией России в ночное время.

Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в небе над Воронежем произошла серия взрывов. Местные жители сообщили как минимум о пяти взрывах.

Ранее жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности.