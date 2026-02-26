Жителей Подмосковья предупредили об угрозе атаки БПЛА

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщила глава Истры Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«В настоящий момент на территории Московской области объявлена беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Витушева напомнила жителям о необходимых мерах безопасности, а также предупредила их об ответственности за съемку работы ПВО. Она отметила, что от этого зависит безопасность людей.

22 февраля Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местную администрацию сообщал, что в городском округе Истра были обнаружены обломки двух сбитых беспилотников.

Обломки первого БПЛА упали в лесу рядом с коттеджным поселком «Калинка», а второго — у деревни Глебово-Избище.

Минобороны сегодня сообщили, что в ночь на 26 февраля российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами России. В ответ на это российские военные нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее в Белгородской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю.