Над Татарстаном и Черным морем сбили украинские беспилотники

Минобороны: силы ПВО уничтожили над Татарстаном и Черным морем четыре дрона ВСУ
РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Татарстаном и Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, дроны сбили в период с 09:00 до 14:00 мск. Два БПЛА уничтожили над Татарстаном, а еще два — над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО ликвидировали за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по информации министерства, противник лишился шести управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Утром 24 февраля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации дрона пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
