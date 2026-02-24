Размер шрифта
Боец «Орлана» получил несовместимые с жизнью ранения при атаке БПЛА на Борисовку

Гладков: в Борисовке после атаки дрона не спасли бойца подразделения «Орлан»
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации дрона пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Последнего спасти не удалось.

«Мужчина, который находился рядом [с местом удара], получил проникающее ранение брюшной полости. В тяжелом состоянии он доставлен в Борисовскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»)», — отмечается в заявлении.

Гладков уточнил, что сейчас врачи проводят пострадавшему операцию.

22 февраля украинские военные с помощью БПЛА нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. Как рассказал губернатор региона, фасад и остекление здания получили повреждения. Также урон был нанесен стоявшему рядом автомобилю. Telegram-канал «Жесть Белгород» уточнил, что атаке подвергся торговый центр «Кедр».

На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мужчина и ребенок получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородской области.
 
