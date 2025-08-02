Индия пригрозила Пакистану российским оружием

Любая новая террористическая атака на Индию из Пакистана будет пресечена с использованием крылатых ракет BrahMos, которые производятся на совместном российско-индийском предприятии. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Варанаси, пишет ТАСС.

«Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау. Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов»‎, — сказал политик.

Моди также подчеркнул, что мировое сообщество уже увидело эффективность индийских оборонных систем во время операции «Синдур», особо отметив системы противовоздушной обороны, ракеты и дроны.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 мая власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в конце апреля.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.