На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия пригрозила Пакистану российским оружием

Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ударами ракет BrahMos
true
true
true
close
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Любая новая террористическая атака на Индию из Пакистана будет пресечена с использованием крылатых ракет BrahMos, которые производятся на совместном российско-индийском предприятии. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Варанаси, пишет ТАСС.

«Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау. Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов»‎, — сказал политик.

Моди также подчеркнул, что мировое сообщество уже увидело эффективность индийских оборонных систем во время операции «Синдур», особо отметив системы противовоздушной обороны, ракеты и дроны.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 мая власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в конце апреля.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами