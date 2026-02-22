Размер шрифта
Мирный житель пострадал при атаке дрона на Брянскую область

Богомаз: в брянском селе Подывотье в результате атаки БПЛА пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Подывотье в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

В заявлении подчеркивается, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

21 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по автомобилю в районе хутора Красиво в Борисовском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — мужчина и трехлетняя девочка. У них диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

В тот же день глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что украинский дрон атаковал один из объектов на территории республики. Сооружение получило повреждения. Более того, пострадали 11 человек. Из них один житель находился в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее украинский БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре.
 
