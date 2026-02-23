Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Спецпосланник Трампа оценил отказ премьера Гренландии принять плавучий госпиталь

Лэндри: премьер Гренландии должен стыдиться отказа принять плавучий госпиталь
AustralianCamera/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь, отправленный США. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный посланник американского лидера Джефф Лэндри.

Он обратил внимание, что в разговорах с жителями датского острова вопрос здравоохранения выделялся из общей массы. По словам чиновника, Соединенным Штатам и их президенту Дональду Трампу не безразлично самочувствие жителей Гренландии.

«Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену!» — подчеркнул спецпосланник.

Лэндри рассказал, что жителям Гренландии не оказывают базовые медицинские услуги. Кроме того, отсутствуют специалисты и оборудование. Из-за этого людям якобы приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить помощь, отметил чиновник.

По его словам, для национальной безопасности США важно, чтобы жители датского острова оставались здоровыми.

21 февраля Трамп сообщил, что американская сторона направила в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях. Однако, комментируя ситуацию, Нильсен отказался принять отправленное Вашингтоном судно.

Ранее король Дании посетил Гренландию на фоне притязаний США на остров.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!