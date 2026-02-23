Спецпосланник Трампа оценил отказ премьера Гренландии принять плавучий госпиталь

Премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь, отправленный США. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный посланник американского лидера Джефф Лэндри.

Он обратил внимание, что в разговорах с жителями датского острова вопрос здравоохранения выделялся из общей массы. По словам чиновника, Соединенным Штатам и их президенту Дональду Трампу не безразлично самочувствие жителей Гренландии.

«Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену!» — подчеркнул спецпосланник.

Лэндри рассказал, что жителям Гренландии не оказывают базовые медицинские услуги. Кроме того, отсутствуют специалисты и оборудование. Из-за этого людям якобы приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить помощь, отметил чиновник.

По его словам, для национальной безопасности США важно, чтобы жители датского острова оставались здоровыми.

21 февраля Трамп сообщил, что американская сторона направила в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях. Однако, комментируя ситуацию, Нильсен отказался принять отправленное Вашингтоном судно.

Ранее король Дании посетил Гренландию на фоне притязаний США на остров.