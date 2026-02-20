Размер шрифта
Армия

В Запорожской области ВСУ атаковали школу с 600 детьми

Мэр Пухов: ВСУ атаковали школу в Энергодаре, в которой находились 600 детей
Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали школу в Энергодаре Запорожской области, в которой находились около 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация. В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал», — написал глава города.

Пухов добавил, что в школе организовали эвакуацию детей и персонала.

10 февраля в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили, что атака ВСУ на Энергодар привела к приостановке подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. В результате удара был поврежден участок магистральной тепловой сети в промзоне города.

6 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска провели артиллерийский обстрел Энергодара. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Запорожской области назвали причину плохой связи в прифронтовых городах.
 
