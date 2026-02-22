Собянин: сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в МАХ.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, отметил он.

Ранее он сообщил об отражении атаки одного беспилотника.

Днем российское Минобороны рассказало, что средства противовоздушной обороны за первую половину дня перехватили более 70 украинских дронов.

Больше всего БПЛА сбили в Брянской и Белгородской областях. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из беспилотников влетел в коммерческий объект в Белгороде. Повреждения получили фасад и остекление постройки, а также находившийся рядом автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее охранник пострадал при атаке двух БПЛА на нефтебазу в Луганске.