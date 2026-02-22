Размер шрифта
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел в направлении Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

По данным российского оборонного ведомства, средства ПВО за первую половину 22 февраля уничтожили более 73 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 52. Еще 18 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, два — над Калужской и один — над Курской областью.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили, что за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов ВСУ над российской территорией. По одному беспилотнику нейтрализовали в столичном регионе и Крыму. В Калужской области сбили три дрона, в Курской области — семь, в Брянской области — девять. По 11 беспилотников ликвидировали в Воронежской и Смоленской областях, 14 — в Саратовской области. Больше всего БПЛА — 24 — уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее мужчина и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.
 
