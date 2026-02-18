Размер шрифта
Украинские СМИ сообщили о взрыве рядом с киевским метро

УНИАН: в Киеве около станции метро Славутич прогремел взрыв
В Киеве, недалеко от одной из станций метро, прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По предварительным данным, взрыв произошел рядом со станцией метро «Славутич» Сырецко-Печерской линии, расположенной в левобережной части украинской столицы.

При этом уточняется, что согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях.

По словам Кличко, несмотря на все усилия, Украина по-прежнему сталкивается с общенациональным дефицитом электроэнергии. При этом европейские партнеры отказываются помогать с поставками гуманитарной помощи и генераторов. В ночь на 2 февраля, после конца энергетического перемирия, ВС РФ возобновили удары по украинской инфраструктуре. Минобороны России неоднократно заявляло, что атакует только военные и энергетические объекты Украины, которые используются в интересах ВСУ. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве машины в Киеве.
 
