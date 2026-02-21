Дроны ВСУ пытаются атаковать производственные объекты в Татарстане

Украинские беспилотники попытались массово атаковать производственные объекты в Альметьевском районе Республики Татарстан. Об этом сообщила его глава Гюзель Хабутдинова, слова чиновницы передает Telegram-канал районной администрации.

«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты», — предупредила она.

По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме, нейтрализуя угрозу. Хабутдинова попросила жителей по возможности держаться подальше от окон и на открытом пространстве.

В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Угроза атаки БПЛА объявлена для четырех городов Татарстана — Казани, Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Приостановлена работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».