Задержан начальник представительства Минобороны РФ в Татарстане

ФСБ: начальник представительства Минобороны подозревается во взятке в Татарстане
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны РФ, причастного к получению взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает РИА Новости.

В ходе расследования было установлено, что мужчина получал денежное вознаграждение за содействие при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменении мер ответственности при выявлении нарушений по госконтракту, который содержал определенные пункты по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд МО на территории республики Крым и в зоне проведения спецоперации на Украине.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

До этого сотрудники ФСБ задержали начальника отдела капитального строительства ПАО «Удмуртнефть» по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По данным пресс-службы, задержанный незаконно получил от представителя подрядной организации вознаграждение в 1,2 млн рублей за заключение дополнительных соглашений к договорам на выполнение подрядных строительно-монтажных работ.

Ранее суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Кузбассу.

