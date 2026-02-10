Экс-замглавы Минобороны Иванов получил новый иск

Строительный подрядчик Минобороны России, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), заявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на сумму 405 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Одно из требований — около 217 млн рублей — основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

ГУОВ строит жилые дома, спецобъекты и образовательные учреждения для нужд Минобороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов, а через месяц после ухода занял пост замминистра обороны.

Иванова ранее признали банкротом.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

А до этого Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит жалобу на решение об изъятии у Иванова имущества.