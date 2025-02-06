Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике

НАТО пытается блокировать Россию на Балтике. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

«Координируемые англосаксами действия НАТО на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — сказал он.

Патрушев добавил, что страны НАТО используют террористические методы. В качестве примера он привел «пиратский захват судна Eagle S на Балтике».

В декабре прошлого года в Балтийском море финская пограничная служба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

22 января финский президент Александр Стубб заявил, что расследование инцидента с повреждением подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года продолжается. По его словам, рассматриваются три причины случившегося: диверсия, ошибка или некомпетентность.

Ранее Дания решила ужесточить контроль за старыми нефтяными танкерами, идущими через Датские проливы.