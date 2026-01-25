ТАСС: в Одесской области в 2025 году ликвидировали наемников ВСУ из стран НАТО

Российские военнослужащие в 2025 году в ходе боевых действий в Одесской области ликвидировали наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Франции, Великобритании, стран Восточной Европы и Латинской Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, Одесская область является ключевым логистическим хабом для поставок оружия западного производства на Украину. Именно в этом регионе традиционно находится наиболее разнообразный и многочисленный контингент наемников ВСУ.

«За последний год в области действовали в качестве инструкторов и были уничтожены граждане Франции, Великобритании — стран НАТО, [государств] Восточной Европы, а также наемники из Латинской Америки», — сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что наемники ВСУ были уничтожены в результате ударов по складам с боеприпасами и средствами материально-технического обеспечения украинских войск и полигонам.

Как сказал источник, сейчас на фронте реже встречаются крупные формирования наемников ВСУ. Он выразил уверенность, что причина заключается в уменьшении количества иностранных граждан в украинских войсках.

Ранее в Харьковской области ликвидировали четырех наемников ВСУ из Европы.