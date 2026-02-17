Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков может найти общий язык с украинской делегацией на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк, его слова приводит Sky News.

По мнению Кларка, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий переговорную группу от РФ на встрече в Женеве, якобы раздражает людей. При этом, по его словам, Костюков «знает все детали» и смог бы найти общий язык с главой офиса украинского президента Кириллом Будановым, так как они «давнишние спарринг-партнеры».

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернется помощник президента Владимир Мединский.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.



Ранее делегация РФ прибыла на площадку, где пройдут переговоры по урегулированию на Украине.