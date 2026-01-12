Размер шрифта
В МИД рассказали о преступлениях ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации

Мирошник: ВСУ расстреливали население Красноармейско-Димитровской агломерации
Алексей Куденко/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали население Красноармейско-Димитровской агломерации Донецкой народной республики (ДНР), подобно своим преступлениям в Селидово.

Он отметил, что аналогичные ситуации ранее наблюдались, в частности, в Авдеевке. По его словам, в настоящее время поступают свидетельства и данные от очевидцев о расправах и целенаправленном уничтожении гражданских объектов, в результате чего мирное население фактически вынуждают покидать эти территории.

До этого Мирошник заявил, что украинские военные расстреливали в Селидове таких же, как они, украинцев за отказ оставить свои дома. Он добавил, что названное им число жертв — 130 человек — предварительная и может измениться.

До этого беженка Елена Николаенко, покинувшая Селидово после его освобождения, заявила, что бойцы ВСУ грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе. Она отметила, что украинские военнослужащие плохо относились к местным жителям, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители отказывались эвакуироваться на Украину.

Ранее украинских военных обвинили в расправе над 12 жителями Селидово.

