Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по населению своей страны, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал дипломат, власти Украины «реально уничтожают» собственных граждан.

«Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят», — сказал Мирошник.

В частности, атакам подвергается город Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). При этом в ВСУ говорят, что в этом населенном пункте не осталось мирных жителей, хотя российские военнослужащие все еще продолжают их эвакуацию, подчеркнул посол.

30 декабря 2025 года беженец Виктор Кулик в ходе интервью для РИА Новости сообщил, что украинские солдаты напали на мирного жителя Красноармейска, чтобы завладеть его автобусом. По словам мужчины, бойцы ВСУ прострелили гражданину ногу, и он потом еще полгода ходил с ранением. Источник агентства добавил, что подобные случаи угона украинскими военными личного транспорта гражданских лиц были обычным явлением.

Ранее беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ «стереть» город при отступлении.