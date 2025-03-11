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В Европарламенте назвали президента Франции Бонапартом, ведущим мир к большой войне

Евродепутат Блага: Макрон возомнил себя Наполеоном и ведет к большой войне
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Hannah Mckay/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон возомнил себя Наполеоном и ведет мир к большой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Евродепутат назвал недавние слова Макрона о французском ядерном оружии «самой чистой формой бонапартизма в истории». Блага отметил, что президент Франции своими заявлениями ведет к эскалации войны. Макрон говорит так, словно считает себя «властелином Вселенной». В связи с этим, подчеркнул депутат, существует реальная опасность Третьей мировой войны.

Блага сказал, что «нынешний, карикатурный» Бонапарт-Макрон, желающий быть движущей силой истории, является даже не трагедией, а фарсом.

Евродепутат обратил внимание, что президент Франции в своих решениях даже не может опираться на собственный парламент.

9 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Макрону нужно быть осторожнее с ядерным арсеналом своей страны.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

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Ранее эксперт раскрыл, почему Макрон сказал о российской угрозе и вспомнил о ядерном оружии.

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