Взятие населенного пункта Зализничное российской группировкой «Восток» отодвинуло линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в результате активных боевых действий российских военных из 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки «Восток» был взят под контроль важный район обороны противника глубиной до 4 км. В результате было зачищено свыше 500 зданий.

«Освобождение Зализничного позволяет укрепить позиции, отодвинув линию фронта более чем на 5 км на запад от Гуляйполя и расширить плацдарм для дальнейшего наступления», — отметили в силовых структурах.

До этого в Минобороны России рассказали об освобождении населенного пункта Зализничное Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы разгромили формирования механизированных, штурмовых, десантных бригад, а также четыре штурмовых полка и два батальона беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожняка, Комсомольское, Копани и Риздвянка в Запорожской области.

По информации Минобороны, в результате активных боев противник потерял до 420-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Ранее у Гуляйполя сдалась в плен группа военнослужащих ВСУ.