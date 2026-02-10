Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Группировка «Восток» взяла под контроль Зализничное в Запорожской области

МО: ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские силы разгромили формирования механизированных, штурмовых, десантных бригад, а также четыре штурмовых полка и два батальона беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Ддорожняка, Комсомольское, Копани и Риздвянка в Запорожской области.

По информации Минобороны, в результате активных боев противник потерял до 420-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Накануне вечером дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов выявили и ликвидировали 20 украинских дронов над российскими областями. В ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять — над Курской областью и три — над акваторией Азовского моря.

Ранее было раскрыто возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!