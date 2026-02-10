Бойцы группировки «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские силы разгромили формирования механизированных, штурмовых, десантных бригад, а также четыре штурмовых полка и два батальона беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Ддорожняка, Комсомольское, Копани и Риздвянка в Запорожской области.

По информации Минобороны, в результате активных боев противник потерял до 420-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Накануне вечером дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов выявили и ликвидировали 20 украинских дронов над российскими областями. В ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять — над Курской областью и три — над акваторией Азовского моря.

