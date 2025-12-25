В России предрекли усиление наступления в Донбассе при одном условии

Армия России активизирует наступление, если раскрытый Владимиром Зеленским мирный план из 20 пунктов по урегулированию конфликта на Украине будет принят. Об этом заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Военный подчеркнул, что Россию не устраивают пункты плана, которые содержатся в опубликованном документе.

«Если на Украине поверят в озвученный план Зеленского, российские войска продолжат продвижение вперед по всем направлениям, потому что нас эти пункты полностью не устраивают. В первую очередь Россию будет интересовать главная цель — освобождение Донбасса», — заявил Дандыкин.

Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали главную проблему Украины