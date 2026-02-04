На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны

Ключевые узлы магистральной энергосистемы Украины вышли из строя. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.
По его словам, подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750», играющие ключевую роль для стабильной работы объединенной энергосистемы страны, получили критические повреждения. Игнатьев уточнил, что эти подстанции выполняют функции энергетических хабов государственного масштаба.
2 февраля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.
После этого стало известно, что Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области Украины частично остались без электричества. Были повреждены энергообъекты в нескольких областях.
Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.