Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов

МО: ВС РФ за сутки взяли Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР

Вооруженные силы Росиии взяли под контроль населенные пункты Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль в результате действий подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

1 февраля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, в Запорожской области бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» взяли под контроль 10 населенных пунктов — Новобойковское, Речное, Петровка, Павловка, Жовтневое, Терноватое, Зеленое, Прилуки, Белогорье и Новояковлевка. При этом в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль группировок «Центр» и «Юг» перешли шесть населенных пунктов — Торецкое, Закотное, Приволье, Бересток, Новопавловка и Бондарное.

