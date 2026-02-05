Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи

Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи на €43 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Содержание военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным Минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на €3,2 млрд.

В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что в ВСУ наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются военные.

Ранее Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Германии.