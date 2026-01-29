Названо число украинских беспилотников, уничтоженных ВС РФ за сутки

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 110 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 111 517 дронов. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили 283 вертолета и 670 самолетов украинских войск.

Утром 29 января в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили девять украинских беспилотников над регионами страны. В Ростовской области ликвидировали четыре летательных аппарата, в Брянской области и Крыму — по два, в Воронежской области — один.

В тот же день военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки российских войск «Запад» с позывным «Серж» сообщил журналистам, что бойцы ВС РФ изобрели насадки на патроны от автомата Калашникова, предназначенные для борьбы с украинскими дронами. Как отметил мужчина, производство антидроновых насадок ведется в полевой лаборатории.

При выстреле патрон с насадкой «распускается» — летит не одна пуля, а дробь. В результате через 40-50 метров дробь встречается с беспилотником, и тогда достаточно одного попадания в лопасть или аккумулятор летательного аппарата.

Ранее российские бойцы начали применять антидроновые «медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) для защиты танков от беспилотников.