Путин заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты

Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения
Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до логического завершения и достижения поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Слова главы государства прозвучали в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Путин.

Также сегодня российский лидер, принимая участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, заявил, что служение людям и Родине придает особый смысл делам и поступкам человека.

Кроме того, Путин назвал героями российских военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой в условиях применения боевых дронов и других современных средств поражения.

Ранее Герой России поклонился Путину и попросил беречь себя.

