Небензя высказался о достижении целей СВО

Небензя заявил, что Россия в любом случае достигнет целей СВО
РИА «Новости»

Россия в любом случае достигнет целей специальной военной операции (СВО), но предпочитает путь дипломатии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, сообщает ТАСС.

«Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона по-прежнему не видит для этого серьезных предпосылок из-за «подрывных действий европейских ястребов».

9 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что РФ доведет СВО до логического завершения и достижения поставленных целей.

26 октября лидер РФ сказал, что действия Вооруженных сил России не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин рассказал, что помогает России достигать целей СВО.

