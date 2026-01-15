Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Военкор рассказал о странном поведении одного генерала во время марша Пригожина на Москву

Военкор Сладков: один генерал повел себя странно при марше Пригожина в 2023 году
Пресс-служба компании «Конкорд»

Один из российских генералов повел себя странно во время марша на Москву, организованного основателем и владельцем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным в 2023 году. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Сладков узнал, что для защиты одного «очень важного штаба» неназванного силового ведомства, находящегося в центре Москвы, был направлен спецназ. По словам военкора, пока сохранялась опасность, находившийся в здании генерал вел себя приветливо, называл бойцов «братанами» и предлагал им чай или кофе. Однако как только появились сообщения о том, что колонны «Вагнера» остановлены, поведение генерала изменилось.

«В той же комнате появился тот же генерал и сказал тому же сержанту: «Ты бы жопу от стула оторвал, видишь, в помещение генерал зашел», — написал Сладков, говоря о той ситуации.

В той же публикации военкор вспомнил другую ситуацию во время операции в Грузии в 2008 году. По его словам, тогда генерал-лейтенант Анатолий Хрулев во время боя в Цхинвале на глазах военкора лично уничтожил двух «коммандос противника», выстрелив в них из автомата.

«Разные есть генералы», — подытожил Сладков.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании и заявил о выдвижении своих бойцов в сторону Москвы c «маршем справедливости». В Минобороны России обвинения Пригожина отвергли и назвали их информационной провокацией. Вслед за этим ФСБ возбудила против Пригожина дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В ведомстве призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа».

Спустя сутки Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее появились подробности «незабвенного конфликта» Пригожина с Шойгу из-за снарядов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626653_rnd_2",
    "video_id": "record::17ce52a6-8e1f-4aa6-8d38-d2eaa67c8e3f"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+