Военкор рассказал о странном поведении одного генерала во время марша Пригожина на Москву

Военкор Сладков: один генерал повел себя странно при марше Пригожина в 2023 году

Один из российских генералов повел себя странно во время марша на Москву, организованного основателем и владельцем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным в 2023 году. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Сладков узнал, что для защиты одного «очень важного штаба» неназванного силового ведомства, находящегося в центре Москвы, был направлен спецназ. По словам военкора, пока сохранялась опасность, находившийся в здании генерал вел себя приветливо, называл бойцов «братанами» и предлагал им чай или кофе. Однако как только появились сообщения о том, что колонны «Вагнера» остановлены, поведение генерала изменилось.

«В той же комнате появился тот же генерал и сказал тому же сержанту: «Ты бы жопу от стула оторвал, видишь, в помещение генерал зашел», — написал Сладков, говоря о той ситуации.

В той же публикации военкор вспомнил другую ситуацию во время операции в Грузии в 2008 году. По его словам, тогда генерал-лейтенант Анатолий Хрулев во время боя в Цхинвале на глазах военкора лично уничтожил двух «коммандос противника», выстрелив в них из автомата.

«Разные есть генералы», — подытожил Сладков.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании и заявил о выдвижении своих бойцов в сторону Москвы c «маршем справедливости». В Минобороны России обвинения Пригожина отвергли и назвали их информационной провокацией. Вслед за этим ФСБ возбудила против Пригожина дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В ведомстве призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа».

Спустя сутки Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее появились подробности «незабвенного конфликта» Пригожина с Шойгу из-за снарядов.