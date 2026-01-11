Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Атаку дронов на Воронеж назвали одной из самых сильных с начала спецоперации

Гусев назвал атаку беспилотников на Воронеж одной из мощнейших с начала СВО
Inna Varenytsia/Reuters

Глава Воронежской области Александр Гусев назвал атаку украинских дронов на административный центр региона одной из мощнейших за все время с начала специальной военной операции (СВО). Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Наш город (Воронеж — «Газета.Ru») подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО», — написал губернатор.

Воронеж подвергся атаке украинских дронов в ночь на 11 января. По словам Гусева, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. У мужчины и женщины диагностировали легкие порезы, еще одна женщина получила проникающее ранение брюшной полости, другая — черепно-мозговую травму. Одной из пострадавших провели операцию, но спасти ее не удалось.

Кроме того, беспилотники повредили окна и фасады семи многоквартирных домов. В двух зданиях произошли возгорания, их оперативно ликвидировали. Также урон получили шесть частных домов, два автомобиля, объект одной из спасательных служб и единица специальной техники. В мэрии города сообщили, что были выявлены повреждения и в Воронежской православной гимназии.

Ранее атаку ВСУ на Воронеж связали с применением российскими военными ракеты «Орешник».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594517_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+