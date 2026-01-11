Атаку дронов на Воронеж назвали одной из самых сильных с начала спецоперации

Гусев назвал атаку беспилотников на Воронеж одной из мощнейших с начала СВО

Глава Воронежской области Александр Гусев назвал атаку украинских дронов на административный центр региона одной из мощнейших за все время с начала специальной военной операции (СВО). Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Наш город (Воронеж — «Газета.Ru») подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО», — написал губернатор.

Воронеж подвергся атаке украинских дронов в ночь на 11 января. По словам Гусева, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. У мужчины и женщины диагностировали легкие порезы, еще одна женщина получила проникающее ранение брюшной полости, другая — черепно-мозговую травму. Одной из пострадавших провели операцию, но спасти ее не удалось.

Кроме того, беспилотники повредили окна и фасады семи многоквартирных домов. В двух зданиях произошли возгорания, их оперативно ликвидировали. Также урон получили шесть частных домов, два автомобиля, объект одной из спасательных служб и единица специальной техники. В мэрии города сообщили, что были выявлены повреждения и в Воронежской православной гимназии.

Ранее атаку ВСУ на Воронеж связали с применением российскими военными ракеты «Орешник».