В Курской области при атаке дронов ранен настоятель Свято-Троицкого храма

В районе Дома народного творчества в Судже (Курская область) в результате атаки FPV-дрона получил ранение настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, у священнослужителя диагностированы осколочные ранения лица и левой ноги.

«В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают все возможное для его поправки», — говорится в посте губернатора.

Он подчеркнул, что протоиерей Шестопалов ранее оказывал помощь жителям Суджанского района, укрывая их и вывозя из опасных зон, организовывал доставку гуманитарной помощи и посещал приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями.

«Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска, но безуспешно», — добавил Хинштейн.

