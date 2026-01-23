Вооруженные силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных сооружений в районе Харькова. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, инженерные подразделения ВСУ ведут установку противодронных сетей вдоль основных трасс, ведущих к городу. Меры направлены на усиление защиты ключевых маршрутов и позиций в пригородной зоне.

До этого бойцы ВСУ отказались идти в контратаки на Харьковском направлении. По данным авторов канала «Северный Ветер» (СВ), в районе Меловое-Хатнее авиацией российской стороной был поражен пункт дислокации 129 отдельной тяжелой механизированной бригады в районе Колодезного. Помимо этого, российские военные продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 метров.

Также в российских силовых структурах сообщили, что украинская армия потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении.

Ранее ВСУ использовали штурмовиков для строительства укреплений в Сумской области из-за нехватки инженеров.