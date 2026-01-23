Размер шрифта
ВСУ перебросили в район Лимана иностранных наемников

Командование ВСУ перебросило к Лиману роту иностранных наемников
Украинское командование перебросило в район Лимана в Харьковской области роту иностранных наемников, которых не коснулась ситуация с переводом в штурмовые подразделения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе Лимана командование ВСУ перебросило роту наемников иностранного легиона ГУР МОУ. Данное подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения», — отметил собеседник агентства.

18 января стало известно, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии, чьи подразделения до этого были расформированы. В сообщении поясняется, что усиление ВСУ необходимо, чтобы не допустить утраты занимаемых позиций в районе Хатнего — Мелового.

До этого MilitaryLand заявил, что «иностранный легион» Вооруженных сил Украины, который был создан для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года. По его данным, четыре подразделения были распределены в другие военные структуры Украины, в том числе в штурмовой полк, что вызвало недовольство у военных.

Ранее под Харьковом были ликвидированы наемники из Европы.

