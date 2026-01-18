Украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего — Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы», — сказал источник агентства.

До этого MilitaryLand сообщил, что «иностранный легион» Вооруженных сил Украины, который был создан для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года. По его данным, четыре подразделения были распределены в другие военные структуры Украины, в том числе в штурмовой полк, что вызвало недовольство у военных.

Ранее NYP писала, что латиноамериканские наемники ВСУ используют боевой опыт на Украине для картелей.