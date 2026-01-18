Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

ТАСС сообщил о переброске наемников в Харьковскую область

ТАСС: ВСУ усиливают позиции в Харьковской области наемниками из Колумбии
Reuters

Украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего — Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы», — сказал источник агентства.

До этого MilitaryLand сообщил, что «иностранный легион» Вооруженных сил Украины, который был создан для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года. По его данным, четыре подразделения были распределены в другие военные структуры Украины, в том числе в штурмовой полк, что вызвало недовольство у военных.

Ранее NYP писала, что латиноамериканские наемники ВСУ используют боевой опыт на Украине для картелей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648241_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+